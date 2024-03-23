Германия легализовала марихуану

Взрослые граждане страны в возрасте от 18 лет будут иметь право иметь с собой до 25 граммов марихуаны для собственного употребления.

Употребление каннабиса в общественных местах разрешено в том случае, если рядом нет детей или спортивных учреждений. Оно также будет запрещено в пешеходных зонах с 07:00 до 20:00.

Взрослые также смогут хранить у себя дома до 50 граммов марихуаны и выращивать до трех растений каннабиса.

С 1 июля этого года выращиванием и продажей марихуаны смогут заниматься специальные частные клубы, членами каждого из которых не могут быть больше 500 человек.

Для несовершеннолетних марихуана остается вне закона.

Легализация марихуаны была одним из предвыборных обещаний немецкой Партии зеленых, которая вошла в правящую коалицию вместе с социал-демократами (СДПГ) и либеральными Свободными демократами (СвДП).