Германия и Швеция намерены укрепить военное сотрудничество

Федеральный канцлер, прибывший в Швецию накануне с двухдневным визитом, выделил важную роль мобильности в энергетическом переходе, отметив шведского производителя Northvolt, который инвестирует в завод по производству аккумуляторов в земле Шлезвиг-Гольштейн. Шольц также подчеркнул потенциал региона Балтийского моря в области технологий по производству экологически чистого водорода.
В свою очередь Кристерссон отметил возможности расширения двустороннего партнерства для сотрудничества в сфере подводных технологий и киберзащиты, а также улучшения позиций Европы в космосе. "Мы должны укреплять нашу конкурентоспособность, чтобы соперничать с США и азиатскими странами", - сказал глава шведского правительства.