Генсеком НАТО после согласия Румынии сможет стать Марк Рютте

Германия, США, Великобритания и Франция поддержали кандидатуру Рютте еще в феврале. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал его „выдающимся кандидатом“ с „колоссальным опытом, экспертными знаниями в области политики безопасности и сильными дипломатическими навыками“. В настоящее время Рютте временно исполняет обязанности премьер-министра Нидерландов и сложит с себя полномочия в ближайшие недели, как только будет приведено к присяге новое правительство страны.

Мандат Столтенберга истекает 1 октября

Йенс Столтенберг занимает должность генерального секретаря НАТО с 2014 года. В феврале 2023 года он заявил, что не будет добиваться очередного продления мандата, так как это происходило уже трижды. Из-за невозможности покинуть пост после начала полномасштабной войны РФ против Украины Столтенбергу даже пришлось отказаться от назначения на должность главы Норвежского банка. В последний раз его мандат главы НАТО был продлен в июле прошлого года на саммите в Вильнюсе до 1 октября 2024-го.