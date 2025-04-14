Генсек ООН после атаки на Сумы призвал к перемирию

„Я вновь призываю к долговременному прекращению огня и подтверждаю поддержку ООН целенаправленных усилий по достижению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира, который полностью поддерживал бы суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины“, - добавил генсек ООН.

„Глубоко встревожен воскресным ракетным ударом России по Сумам, Украина, который стал продолжением целой череды подобных разрушительных атак . Удары по мирным жителям запрещены международным правом и должны быть немедленно остановлены“, - написал Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил удар российской армии по городу Сумы , унесший жизни 34 человек, и призвал к перемирию в Украине. Такой комментарий он опубликовал в соцсети Х в понедельник, 14 апреля.

Ракетный удар по Сумам

Армия РФ нанесла удар баллистическими ракетами по городу Сумы утром в воскресенье, 13 апреля. Иизвестно о 34 погибших, двое из них - дети. Пострадали 117 человек, включая 11 детей. Атака стала самой смертоносной с начала года.

Владимир Зеленский осудил атаку и напомнил, что в тот день отмечали Вербное воскресенье , праздник Входа Господня в Иерусалим, многие люди шли в церковь. По словам президента Украины, 68 пострадавших от удара находятся в медицинских учреждениях, из них восемь - в тяжелом состоянии.