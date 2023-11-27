Генсек НАТО заверил Украину в долгосрочной поддержке

"Мы вновь заверим Украину в долгосрочной поддержке", - анонсировал программу саммита Столтенберг. "В прошлом году Украина выиграла битвы за Киев, Харьков и Херсон. В этом году она продолжает наносить серьезные потери России", - указал генсек НАТО, отметив, что украинские военные освободили половину захваченной Россией территории.

"Это большая победа для Украины. В то же время Россия слаба экономически, политически и в военном отношении. Украина продолжает смело сражаться, мы продолжаем их поддерживать", - добавил Столтенберг. По его словам, на саммите также будут обсуждаться необходимые Украине реформы на пути в Североатлантический альянс.

Столтенберг: Задача НАТО - усилить позицию Киева перед возможными переговорами