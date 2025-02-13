Генсек НАТО требует участия Киева в переговорах об Украине

„Крайне важно, чтобы любые результаты этих переговоров были прочными и долговечными, - сказал Рютте. - И чтобы Украина была тесно вовлечена во все, что касается Украины“.

Писториус: Переговоры Трампа с Путиным „вызывают сожаление“

В свою очередь министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что переговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным об Украине „достойны сожаления“. Администрация США пошла на уступки России еще до начала мирных переговоров по Украине, подчеркнул Писториус.

„На мой взгляд, было бы лучше поговорить о возможном членстве Украины в НАТО или возможных территориальных потерях за столом переговоров“, - добавил он.