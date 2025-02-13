2025.02.13 11:03

Генсек НАТО требует участия Киева в переговорах об Украине

 
Deutsche Welle
Pete’as Hegsethas, Markas Rutte
Pete’as Hegsethas, Markas Rutte
ФОТО: Omar Havana | AP / Scanpix

В переговорах о перемирии в Украине должен участвовать Киев. Об этом заявил перед началом встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе в четверг, 13 февраля, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

„Крайне важно, чтобы любые результаты этих переговоров были прочными и долговечными, - сказал Рютте. - И чтобы Украина была тесно вовлечена во все, что касается Украины“.

Писториус: Переговоры Трампа с Путиным „вызывают сожаление“

В свою очередь министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что переговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным об Украине „достойны сожаления“. Администрация США пошла на уступки России еще до начала мирных переговоров по Украине, подчеркнул Писториус.

„На мой взгляд, было бы лучше поговорить о возможном членстве Украины в НАТО или возможных территориальных потерях за столом переговоров“, - добавил он.

„Было бы наивно полагать, что эта угроза на самом деле исчезнет, даже после заключения какого бы то ни было мирного соглашения, когда бы оно ни возникло, - добавил глава Минобороны ФРГ. - Вот почему нам необходимо быстрее и больше инвестировать в наши возможности по обороне и безопасности. Мир - как, к сожалению, показывает многовековой опыт, - можно обеспечить только с позиции силы“.

Переговоры США и РФ об Украине

Первый подтвержденный телефонный разговор между президентами США и России состоялся 12 февраля. Его важной темой стала возможность завершения войны в Украине. После общения с Путиным Трамп созвонился также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже, выступая перед журналистами в Белом доме, Дональд Трамп анонсировал личную встречу с Путиным в Саудовской Аравии и выразил мнение, что прием Украины в НАТО является нецелесообразным, а возвращение Киеву всех оккупированных территорий - „маловероятным“.

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