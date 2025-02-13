Генсек НАТО требует участия Киева в переговорах об Украине

„Крайне важно, чтобы любые результаты этих переговоров были прочными и долговечными, - сказал Рютте. - И чтобы Украина была тесно вовлечена во все, что касается Украины“.
Писториус: Переговоры Трампа с Путиным „вызывают сожаление“
В свою очередь министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что переговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным об Украине „достойны сожаления“. Администрация США пошла на уступки России еще до начала мирных переговоров по Украине, подчеркнул Писториус.
„На мой взгляд, было бы лучше поговорить о возможном членстве Украины в НАТО или возможных территориальных потерях за столом переговоров“, - добавил он.
„Было бы наивно полагать, что эта угроза на самом деле исчезнет, даже после заключения какого бы то ни было мирного соглашения, когда бы оно ни возникло, - добавил глава Минобороны ФРГ. - Вот почему нам необходимо быстрее и больше инвестировать в наши возможности по обороне и безопасности. Мир - как, к сожалению, показывает многовековой опыт, - можно обеспечить только с позиции силы“.
Переговоры США и РФ об Украине
Первый подтвержденный телефонный разговор между президентами США и России состоялся 12 февраля. Его важной темой стала возможность завершения войны в Украине. После общения с Путиным Трамп созвонился также с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Позже, выступая перед журналистами в Белом доме, Дональд Трамп анонсировал личную встречу с Путиным в Саудовской Аравии и выразил мнение, что прием Украины в НАТО является нецелесообразным, а возвращение Киеву всех оккупированных территорий - „маловероятным“.