Генсек НАТО призвал нарастить производство оружия в Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал нарастить производство вооружения на территории европейских стран-членов альянса. "Нам необходимо быстрее восстанавливать и расширять нашу промышленную базу, чтобы мы могли увеличить поставки в Украину и пополнить собственные запасы", - заявил он в интервью изданию Welt am Sonntag, опубликованному в субботу, 10 февраля. Нынешние темпы производства, по мнению Столтенберга, подходят для мирного времени, но не для масштабного конфликта.

В то же время генсек НАТО напомнил, что альянс не ищет войны с Россией, но должен подготовиться к конфронтации, которая может продлиться десятилетия. Он подчеркнул, что не дать Владимиру Путину победить в Украине - важная задача: "Если Путин победит в Украине, нет никаких гарантий, что российская агрессия не распространится на другие страны".

Украина нуждается в военной помощи