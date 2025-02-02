Генсек НАТО призвал Германию нарастить расходы на оборону

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Германию существенно нарастить расходы на оборону и увеличить выпуск вооружений. ФРГ должна „больше тратить и больше производить“, заявил Рютте в интервью изданию Bild, опубликованном в субботу, 1 февраля.
Генсек НАТО видит угрозу со стороны России и Китая
„Очевидно, что в ближайшие месяцы этот вопрос станет предметом дебатов во многих европейских странах“, - подчеркнул генсек Североатлантического альянса. Он объяснил свой призыв в том числе угрозой со стороны России. „Говорю вам отчетливо: мы должны готовиться к войне. Это (наращивание расходов на оборону. - Ред.) - лучший способ избежать войны“, - пояснил Рютте. Опасной является не только ситуация с Россией, Китай тоже наращивает свои военные возможности, указал он.
Генсек альянса особо выделил усилия Германии по оказанию военной помощи Украине, почти три года отражающей вторжение российской армии. Ни одно европейское государство, входящее в НАТО, не поддерживает Киев в той степени, в какой это делает Берлин, отметил собеседник Bild. „Учитывая масштабы экономики Германии, мы, разумеется, хотим, чтобы она делала гораздо больше“, - добавил Рютте, упомянув „фантастические оборонные предприятия“ и инновационный потенциал ФРГ.
Союзники по альянсу в ближайшие месяцы решат, сколько именно следует вкладывать в оборону, заявил Рютте. „Могу заверить вас в одном: это будет намного, намного, намного больше, чем два процента“, - пояснил он. Очередной саммит НАТО состоится в июне в Гааге.
Призыв Трампа повысить траты на оборону до пяти процентов ВВП
В начале января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны повысить ежегодные расходы на оборону до пяти процентов валового внутреннего продукта, и пригрозил прекратить участие Вашингтона в системе коллективной защиты альянса. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас и премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Польши Дональд Туск поддержали этот призыв к усилению обороноспособности. Во время своего первого срока в Белом доме республиканец требовал от стран Европы повышения оборонных расходов до двух процентов ВВП.
Германия выполнила двухпроцентную цель, однако семь государств Евросоюза по-прежнему не достигли этой отметки.