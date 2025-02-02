Генсек НАТО призвал Германию нарастить расходы на оборону

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Германию существенно нарастить расходы на оборону и увеличить выпуск вооружений. ФРГ должна „больше тратить и больше производить“, заявил Рютте в интервью изданию Bild, опубликованном в субботу, 1 февраля.

Генсек НАТО видит угрозу со стороны России и Китая

„Очевидно, что в ближайшие месяцы этот вопрос станет предметом дебатов во многих европейских странах“, - подчеркнул генсек Североатлантического альянса. Он объяснил свой призыв в том числе угрозой со стороны России. „Говорю вам отчетливо: мы должны готовиться к войне. Это (наращивание расходов на оборону. - Ред.) - лучший способ избежать войны“, - пояснил Рютте. Опасной является не только ситуация с Россией, Китай тоже наращивает свои военные возможности, указал он.