Генсек НАТО о переговорах: “Нет признаков, что Путин планирует мир сейчас”

Столтенберг подчеркнул, что ситуация на поле боя в Украине крайне сложная.
“Россияне сейчас наступают на многих участках фронта. И, конечно, большое наступление, которое украинцы начали прошлым летом, не дало тех результатов, на которые мы все надеялись”, - сказал генсек.
В то же время, Россия наращивает производство вооружения и его поставки.
“И мы видим, как Россия сейчас наращивает поставки беспилотников из Ирана, строит собственную фабрику по производству беспилотников в Татарстане с помощью Ирана, как она получает боеприпасы и баллистические ракеты из Северной Кореи. Кроме того, они продемонстрировали высокую терпимость к потерям”, - отметил он.
“Мы никогда не должны недооценивать Россию”, - добавил генсек.
Он сказал, что сейчас нет признаков того, что Путин готов к переговорам.
“Нет никаких признаков того, что Путин планирует мир сейчас, но он сделает это, когда поймет, что у него есть, что мы не сдадимся, что у нас есть военная сила, чтобы поддержать Украину. И тогда мы сядем за стол переговоров, а дипломаты займутся этим”, - сказал Столтенберг.
“И парадокс заключается в том, что если мы хотим, чтобы это произошло, чтобы эта война закончилась мирно и справедливо, то путь к этому лежит через поставку Украине большего количества оружия. Так что, чем более убедительной будет наша военная поддержка, тем больше вероятность того, что дипломаты добьются успеха”, - отметил Столтенберг.