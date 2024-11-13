Генсек НАТО: "Нужно поднять цену войны для Путина и изменить траекторию конфликта"

„Мы должны делать больше, чем просто помогать Украине держаться. Нам нужно поднять цену для Путина […] и оказать Украине такую помощь, какая ей нужна для того, чтобы изменить траекторию конфликта“, — сказал Рютте во вторник в Париже перед переговорами с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Рютте заявил, что сотрудничество России с Ираном и Северной Кореей, которые оказывают ей военную помощь, а также с Китаем представляет угрозу не только для Украины и Европы.