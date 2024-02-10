Генерал Бройер: ФРГ должна быть готова к войне через 5 лет

Германии следует быть готовой к войне через пять лет. Такое мнение генеральный инспектор Вооруженных сил ФРГ (бундесвера) генерал-лейтенант Карстен Бройер (Carsten Breuer) высказал в интервью изданию Welt am Sonntag, опубликованном в субботу, 10 февраля. Повышение боеспособности до уровня требований военного времени означает не только готовность личного состава и материальное снабжение, но и необходимость изменений в менталитете общества и самих немецких военных, пояснил он.

Впервые после окончания холодной войны Евросоюз столкнулся с угрозой возможной войны извне, заявил Бройер, имея в виду опасения того, что война России против Украины расширится на другие страны. Если изучить мнения аналитиков и увидеть, "какую потенциальную военную угрозу представляет собой Россия, то это означает для нас пять-восемь лет подготовки", добавил генеральный инспектор бундесвера. Это не означает, что война будет, подчеркнул он.