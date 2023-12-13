Генассамблея ООН не осудила ХАМАС в резолюции по Газе

Генеральная Ассамблея ООН во вторник, 12 декабря, проголосовала за принятие резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За документ проголосовали 153 государства, в том числе Бразилия, Иран , Испания , Канада , Китай , Россия, Франция , Швейцария , Швеция . Против высказались 10 стран, в числе которых Израиль , США и Австрия . Воздержались от голосования 23 государства, включая Германию.

Трудный выбор для Берлина

Резолюция поставила Германию перед трудным выбором, говорится в сообщении МИД в соцсети Х: "Мы хотим прекратить невыносимые страдания людей - в Израиле и Газе". Немецкий представитель в ООН не мог голосовать за резолюцию, потому что, хотя она и требует прекращения огня, но не говорит о том, почему Израиль вынужден защищать себя - из-за варварской атаки ХАМАС 7 октября и из-за того, что ХАМАС хочет уничтожить Израиль. Однако Германия не могла голосовать и против резолюции, так как в ней речь идет о прекращении страданий палестинцев, объяснили в МИД.