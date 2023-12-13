Генассамблея ООН не осудила ХАМАС в резолюции по Газе

Генеральная Ассамблея ООН во вторник, 12 декабря, проголосовала за принятие резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За документ проголосовали 153 государства, в том числе Бразилия, Иран, Испания, Канада, Китай, Россия, Франция, Швейцария, Швеция. Против высказались 10 стран, в числе которых Израиль, США и Австрия. Воздержались от голосования 23 государства, включая Германию.
Трудный выбор для Берлина
Резолюция поставила Германию перед трудным выбором, говорится в сообщении МИД в соцсети Х: "Мы хотим прекратить невыносимые страдания людей - в Израиле и Газе". Немецкий представитель в ООН не мог голосовать за резолюцию, потому что, хотя она и требует прекращения огня, но не говорит о том, почему Израиль вынужден защищать себя - из-за варварской атаки ХАМАС 7 октября и из-за того, что ХАМАС хочет уничтожить Израиль. Однако Германия не могла голосовать и против резолюции, так как в ней речь идет о прекращении страданий палестинцев, объяснили в МИД.
Генассамблея не смогла осудить террористов ХАМАС
В ходе заседания Генассамблея ООН отклонила поправку, внесенную США. Она требовала осуждения террористического палестинского движения ХАМАС. Поправку с осуждением атаки движения поддержали 84 страны, 62 высказались против, еще 25 государств воздержались от голосования. Для ее одобрения требовалось две трети голосов.
Не прошла и поправка Австрии, указывающая, что израильские заложники удерживаются ХАМАС и другими группировками.
Резолюция носит символический характер
В резолюции содержится требование к немедленному гуманитарному прекращению огня, а также к освобождению всех заложников. Кроме того, документ требует от всех сторон конфликта соблюдать международное гуманитарное право.
Представленный Египтом и Мавританией проект резолюции в рамках 10-й специальной чрезвычайной сессии ГА ООН по Палестине в целом повторяет текст документа, предложенного ОАЭ в Совете Безопасности ООН 9 декабря, который был отклонен из-за вето США.
Резолюция Генеральной Ассамблеи носит символический характер и не является обязательной к исполнению в отличие от резолюции Совета Безопасности.