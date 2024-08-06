Где в Европе самая чистая вода для купания? Какое место занимает Литва?

В исследовании использовались данные за 2023 год, учитывались данные о качестве воды из всех 27 стран-членов Европейского союза (ЕС), а также Албании и Швейцарии. По данным Travel and Leisure, из 894 проверенных мест в Хорватии почти все (99,1 %) имеют отличное качество воды для купания. Литва занимает 13-е место в списке, Латвия - 15-е место и Эстония - 22-е.
Греция, Кипр и Словения также имеют хорошее качество воды и высоко оцениваются путешественниками за их нетронутые береговые линии. Эти страны постоянно соблюдают строгие стандарты качества воды ЕС, обеспечивая приятное и, прежде всего, безопасное купание как для туристов, так и для местных жителей. Чистота воды для купания основывается на данных тщательных ежегодных оценок, контролирующих бактериальное загрязнение воды, например, наличие кишечных нематод и энтерококков.
В процессе оценки вода делится на четыре категории: отличная, хорошая, удовлетворительная и плохая. Оценка „отлично“ означает, что вода отвечает самым высоким стандартам чистоты и безопасности, что делает ее идеальным местом для купания и других водных развлечений.
Строгие критерии, установленные Директивой ЕС о воде для купания, принятой в 2006 году, позволили значительно улучшить качество воды по всей Европе. Согласно отчету, 85% самых популярных мест для купания в Европе получили отличные оценки, а 96% соответствуют хотя бы минимальным стандартам качества воды. Только 1,5% мест для купания были оценены как плохие.
Стремление Хорватии уделять первостепенное внимание своей „природной красоте“ и окружающей среде не является чем-то новым. В прошлом году Хорватия также добилась впечатляющих результатов: 96% мест для купания получили отличные оценки. Хотя Хорватия не является самым популярным направлением среди туристов, желающих понежиться на солнышке, около 50 миллионов человек все равно ежегодно приезжают на ее берега.
Если океаны и морские побережья не являются обязательным условием, во многих странах внутренние воды также являются прекрасным местом для отдыха. Особенно в Болгарии, Греции, Ирландии и Румынии. Австрия, известная своими многочисленными озерами и реками, также показала хорошие результаты: 96,9 % мест были оценены как отличные. В списке качества воды для купания во внутренних водоемах Литва заняла 9-е место, Эстония - 12-е, а Латвия - 19-е.
Но если говорить о прибрежных и внутренних водах в целом, то здесь лидирует Кипр, где 97,6 % проверенных водоемов получили отличную оценку. Следующей в списке идет Австрия, за ней следуют Хорватия и Греция. Литва заняла 13-е место, Латвия - 19-е, а Эстония - 26-е.