„Газпром“ приступил к прекращению поставок через Украину

Аналитики предвидят минимальное влияние на рынок от прекращения поставок российского газа через Украину, указывает Reuters. Эксперты не ожидают повторения ценового скачка 2022 года, поскольку объемы газа из РФ на рынке ЕС сейчас многократно меньше.

Утром 31 декабря на крупнейшем в Европе газовом хабе TTF в Нидерландах цены на газ по краткосрочным сделкам незначительно выросли. Его стоимость по контрактам с поставкой в ближайшем месяце увеличилась на 0,8% до 48,32 евро/МВт*ч. В Великобритании газ по контрактам на „сутки вперед“ подорожал на 2,5% - до 120,45 пенса за терм - это максимальный показатель с 3 декабря. Между тем Reuters называет основной причиной этого изменения ожидания холодной погоды в Северо-Западной Европе, а прекращение украинского транзита ставит лишь на второе место.