Гарвард извинился за антисемитизм и антиисламизм

„Мы осознаем, что публикация этого отчета приходится на особенно сложное время, и мы сильно обеспокоены тем, что наши усилия будут подорваны“, — говорится в обращении.

В отчете об антисемитизме — 311 страниц, об антиисламизме — 222. Оба отчета критически высказываются о культуре на кампусе и реакции университета на сложившуюся ситуацию.

„Учебный год 2023-2024 был полон разочарования и боли. Я прошу прощения за те моменты, когда мы не оправдали высоких ожиданий, справедливо возложенных на наше сообщество“, — прокомментировал президент Гарварда Алан Гарбер публикацию отчетов.

В середине апреля министерство образования США объявило о заморозке федеральных грантов для Гарварда. Поводом для этого стал отказ университета выполнять требования ведомства, в числе которых был аудит „взглядов студентов и сотрудников“.

Хотя напрямую это обращение и не определяет „внешние силы“, очевидно, что речь идет об администрации президента США Дональда Трампа. Он регулярно обвиняет американские университеты в распространении антисемитизма.

„Важные реформы должны быть приняты путем внутренних процессов, при широкой поддержке внутри сообщества Гарварда. Мы опасаемся, что внешние силы, даже если у них благие намерения, будут стремиться заставить нас принять некоторые из предложенных реформ. Это затруднит работу Гарварда по исправлению своих ошибок“.

За этим последовали угрозы Трампа лишить Гарвард специального налогового статуса и возможности принимать иностранных студентов.

Университет подал в суд на администрацию президента, требуя восстановить финансирование.

Как подготавливались отчеты

В документах описывается атмосфера на кампусе после того, как 7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль. Комиссии начали работать над отчетами весной 2024 года. Они провели почти 50 встреч со студентами, выпускниками и сотрудниками. В них приняли участие около 500 человек.

В задачу комиссий не входило расследовать инциденты, о которых они рассказали. Истории студентов и сотрудников вошли в отчет в том виде, в котором они были рассказаны.