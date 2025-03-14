"Гарантии безопасности наоборот". Готов ли на самом деле Путин к прекращению огня?

„Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут уходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие, просто сдаться в плен. Как это будет?“ — спросил он.