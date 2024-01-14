Гаага: Израиль защищается от южноафриканских обвинений в геноциде

Израиль предстал перед Международным судом в Гааге, чтобы защитить себя от обвинений в геноциде. Дело, возбужденное Южной Африкой, связано, среди прочего, с высоким числом погибших среди мирного населения в секторе Газа в результате военного ответа еврейского государства на нападение боевиков ХАМАС 7 октября. Израиль заявляет, что он воспользовался правом на самооборону в соответствии с международными законами.

Его адвокат Малком Шоу напомнил, что с осуждением действий группировки ХАМАС выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

"Непосредственным и узким контекстом конкретных обвинений Израиля в геноциде являются события 7 октября. Как заявила 19 октября Председатель Европейской комиссии, "нет предела крови, которую хотят пролить террористы ХАМАС". Они ходили по домам, сжигали людей заживо, калечили детей и даже младенцев. Почему? Потому что они были евреями".