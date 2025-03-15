G7 пригрозила РФ санкциями при отказе от перемирия в Украине

„Мы призвали Россию ответить (Украине. - Ред.) взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и полностью его соблюдая, — говорится в совместном заявлении, опубликованном в пятницу, 14 марта. — Мы обсудили вопрос о наложении на Россию дополнительных издержек в случае, если такое прекращение огня не будет согласовано, в том числе посредством дальнейших санкций, ограничения цен на нефть, а также дополнительной поддержки Украины и других мер“.
В документе, текст которого размещен на сайте председательства Канады в G7, главы внешнеполитических ведомств подчеркнули, что любое перемирие „должно соблюдаться“ и необходимо создать „надежные и заслуживающие доверия“ механизмы безопасности, чтобы обеспечить Украине возможность для защиты от „любых возобновившихся актов агрессии“.
Неизменная поддержка Украины
Главы МИД стран G7 по итогам встречи в канадской провинции Квебек вновь подтвердили свою „неизменную поддержку“ Украины в защите ее территориальной целостности и права на существование, а также ее свободы, суверенитета и независимости. При этом они приветствовали усилия, направленные на мирное урегулирование, в частности встречу представителей США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта.
„Мы приветствовали приверженность Украины немедленному прекращению огня, что является важным шагом на пути к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в соответствии с Уставом ООН“, — говорится в заявлении.
Договоренность Украины и США
В Саудовской Аравии 11 марта прошли переговоры делегаций США и Украины по мирному урегулированию. По итогам встречи в Джидде сообщалось, что Киев дал согласие на американское предложение объявить режим прекращения огня на 30 дней. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что теперь очередь России ответить на эту инициативу. Он указал, что перемирие вступит в силу в случае положительного ответа Москвы. Затем, по словам госсекретаря, должны начаться мирные переговоры.
После американо-украинской встречи делегация США во главе со спецпосланником Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом отправилась на переговоры в Москву. Президент РФ Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением о прекращении огня в Украине на определенных условиях. „Это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса“, — сказал он на пресс-конференции в Москве с правителем Беларуси Александром Лукашенко. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в стремлении РФ продолжать войну.