G7 пригрозила РФ санкциями при отказе от перемирия в Украине

После американо-украинской встречи делегация США во главе со спецпосланником Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом отправилась на переговоры в Москву. Президент РФ Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением о прекращении огня в Украине на определенных условиях. „Это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса“, — сказал он на пресс-конференции в Москве с правителем Беларуси Александром Лукашенко. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в стремлении РФ продолжать войну.