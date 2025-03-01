FT: Зеленский после Трампа говорил с Макроном и Рютте

Встреча президентов Украины и США завершилась скандалом

Трамп в ходе встречи несколько раз обвинил Зеленского в неблагодарности. „Вы рискуете третьей мировой войной. И то, что вы делаете, крайне неуважительно по отношению к стране, которая поддержала вас гораздо больше, чем, как говорили многие, следовало бы“, - сказал президент США, пригрозив выйти из переговорного процесса по Украине, если та не заключит сделку.