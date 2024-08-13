FT: ВМФ РФ готовили для нанесения ядерных ударов по Европе

„В файлах, составленных в период с 2008 по 2014 год, содержится список целей для ракет, которые могут нести как обычные боеголовки, так и тактическое ядерное оружие. Российские офицеры подчеркивают преимущества применения ядерных ударов на ранней стадии“, - пишет FT.

Карты с потенциальными целями представлены в презентации для офицеров, которая была подготовлена еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, следует из публикации.

Как подчеркивается в статье FT, эти карты составлены „скорее в презентационных целях, чем для оперативного использования“. На них представлена выборка из 32 целей для военно-морского флота России - объектов НАТО в Европе.