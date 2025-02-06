FT: в создании новой системы погранконтроля на границах ЕС участвовал московский офис французской IT-компании

Речь идет о системе EES, введение которой несколько раз откладывалось и в последний раз было перенесено на 2025 год. Предполагается, что после внедрения этого механизма страны Шенгенской зоны откажутся от штампов о пересечении границы, им на смену придет электронная система. Там будут храниться личные и биометрические данные иностранцев, въезжающих в ЕС, а также сведения об их визах.