FT: В ЕС опасаются срыва саммита НАТО из-за Трампа и Украины

Как подчеркнули в беседе с FT неназванные европейские чиновники, европейские страны „не поддержат никаких шагов США по признанию Крыма российским или давления на Киев, чтобы он согласился на это“, и остаются при своей давней позиции, заключающейся в том, что они не примут никаких решений в отношении суверенитета Украины, против которых выступает Владимир Зеленский.