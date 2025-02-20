FT: США протестует против упоминания „российской агрессии“ в заявлении G7 к третьей годовщине вторжения

В своих аналогичных заявлениях страны G7 призывали Кремль остановить „агрессивную войну“, называли события 24 февраля 2022 года „неспровоцированным полномасштабным вторжением“ и т.д.
„Американцы блокируют эту формулировку, но мы все еще работаем над заявлением и надеемся на согласие. Мы твердо убеждены, что необходимо проводить различие между Россией и Украиной. Это не одно и то же“, — заявил один из собеседников FT.
Как отмечает издание, „настойчивость администрации [президента США Дональда] Трампа в смягчении формулировок отражает более широкий сдвиг в политике США“. Так, в недавних пресс-релизах Госдепартамента война названа „конфликтом в Украине“, тогда как при Байдене использовались более однозначные формулировки.
В последние дни риторика Трампа в отношении Зеленского серьезно ужесточилась. В частности, он назвал украинского лидера „диктатором“ с уровнем одобрения в 4% и призвал провести выборы в Украине. В свою очередь, Зеленский назвал Трампа жертвой российской дезинформации и сказал, что „если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится“.