FT: США прекратили обмен разведданными с Украиной

Как отмечает издание, благодаря такому сотрудничеству ВСУ могли быстрее и точнее выявлять российские военные объекты и наносить по ним удары.

Британский таблоид Daily Mail сообщил, что Вашингтон также запретил Лондону передавать в Киев разведданные, полученные от США.

По словам журналистки американского телеканала Fox Джеки Хайнрих, директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф „негласно подтвердил“, что США взяли „паузу на фронте разведки, чтобы призвать всех к ответу, чтобы обеспечить мир во всем мире“.