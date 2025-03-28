FT: США хотят получить контроль над всеми ресурсами Украины

Контроль США над инвестициями в Украине

Если соглашение о партнерстве будет принято, США получат огромные полномочия по контролю над инвестициями в Украине в такие проекты, как строительство автомобильных и железных дорог, портов, шахт, добыча нефти и газа, а также критически важных полезных ископаемых, отмечается в сообщении. По оценке агентства, это означало бы „беспрецедентное расширение экономического влияния США“ в Украине в то время, когда она „пытается сблизиться с ЕС“.