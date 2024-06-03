FT: сделка с Китаем по "Силе Сибири – 2" зашла в тупик

Разногласия в этом вопросе стали причиной того, что глава " Газпрома " Алексей Миллер не стал сопровождать президента России Владимира Путина во время его майского визита в Китай.

По словам собеседников издания, Китай намерен платить за поставляемый через "Силу Сибири – 2" газ цену, близкую к внутренним ценам на топливо в России, стабильность которых обеспечивается государственными субсидиями. Кроме того, Пекин хочет закупать лишь небольшую часть от 50 млрд кубических метров топлива, на поставку которого рассчитаны мощности газопровода.

Жёсткая позиция Пекина в отношении трубопровода демонстрирует то, как вторжение России в Украину делает Путина всё более зависимым от китайского лидера Си Цзиньпина в плане экономической поддержки, отмечает издание.

Сделка по "Силе Сибири – 2" была одной из трёх основных тем, которые Путин обсуждал с Си. Российский президент также попросил китайского лидера об усилении активности китайских банков в России и о неучастии Китая в мирной конференции в Швейцарии в июне. В пятницу Пекин объявил, что пропустит украинский саммит в Женеве.