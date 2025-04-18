FT: Raiffeisen Bank International приостановил уход из РФ

Австрийский Raiffeisen Bank International - крупнейший западный банк из сохранивших бизнес в РФ после начала войны в Украине - на фоне потепления отношений России и США приостановил попытки осуществить продажу своей российской „дочки“. Об этом газета Financial Times пишет в пятницу, 18 апреля, со ссылкой на источники.
Указывается, что соответствующее решение было принято в феврале. „Это необходимо, чтобы оценить ситуацию и понять, может ли позиция США измениться“, - объяснил один из собеседников газеты.
Опровержение RBI
Между тем в день появления публикации FT пресс-секретарь Raiffeisen Bank International AG Кристоф Данц в комментарии для агентства РИА „Новости“ опроверг информацию о том, что в банковской группе решили заморозить процесс ухода с российского рынка. „Процесс продажи не остановлен и не заморожен“, - заявил он.
Бизнес Raiffeisen Bank International в России
После начала полномасштабной войны РФ против Украины Raiffeisen Bank International, в отличие от многих других, так и не покинул российский рынок, хотя о соответствующем намерении в RBI заявляли с 2022 года.
Арбитражный суд Калининградской области 5 сентября 2024 года принял решение о наложении обеспечения на акции АО „Райффайзенбанк“ - крупнейшего российского банка с зарубежными собственниками. Как сообщала тогда газета „Коммерсант“, суд ввел временный запрет осуществлять записи по учету и переходу прав на акции банка на период судебных разбирательств. „Эти ограничения были введены по иску МКАО „Распериа Трейдинг Лимитед“ на сумму почти 195 млрд рублей, который был подан 19 августа 2024 года к ряду ответчиков, включая австрийскую компанию Strabag SE и „Райффайзенбанк“. Через два месяца была отклонена апелляционная жалоба банка“, - уточняли журналисты.
В RBI сообщили тогда, что мера, принятая российским судом, затруднит продажу акций дочерней компании австрийского банка в РФ.
Власти западных стран и регуляторы оказывают давление на RBI, стремясь ускорить процесс ухода банковской группы из России. В 2024 году Европейский центральный банк распорядился, чтобы RBI и другие европейские банки, все еще работающие в России, ускорили работу по сокращению своего бизнеса там, если они не смогут его продать.