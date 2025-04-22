FT: Путин предложил остановить вторжение на нынешней линии фронта

По словам трех собеседников издания, Путин на недавней встрече со спецпосланником Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге сказал, что Москва может отказаться от притязаний на районы четырех частично оккупированных российскими войсками областей, которые остаются под контролем Киева.

По словам источников FT, после этого США выдвинули предложения, которые включают признание Вашингтоном аннексированного Крыма российской территорией, а также признание фактического контроля России над теми частями четырех регионов, которые он удерживает в настоящее время.

Это предложение — первое официальное указание с начала войны на то, что Москва может отступить от своих максималистских требований, отмечает FT.