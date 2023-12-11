FT: оптимистические заявления Зеленского создают раскол между его командой и военным руководством

 
bbcrussian.com
Volodymyras Zelenskis ir Valerijus Zalužnas
Volodymyras Zelenskis ir Valerijus Zalužnas
ФОТО: Reuters / Scanpix
Бывшие и нынешние советники Владимира Зеленского считают, что отсутствие реализма в посланиях президента Украины подрывает доверие к нему, утверждает Financial Times.

Ежедневные обращения Зеленского всегда содержат мысль о продвижении Украины вперед, которая должна внушить оптимизм как внутри страны, так и за рубежом, а плохие новости подвергаются строгой цензуре, пишет издание.

Поскольку в этом году Украина добилась немногих военных успехов, а поддержка Запада ослабевает, такая коммуникационная стратегия создает раскол между президентской администрацией и военным руководством, заявили источники Financial Times, в числе которых были и военные.

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