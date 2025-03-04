FT: ФРГ и другие страны думают о конфискации активов РФ

По мере разработки планов по установлению перемирия в Украине крупнейшие европейские страны задумываются над возможностью конфисковать замороженные активы РФ на сумму более 200 млрд евро, сообщила газета Financial Timesв понедельник, 3 марта. В частности, Германия и Франция, которые долгое время выступали против полномасштабной конфискации российских активов, хранящихся в ЕС, обсуждают с Великобританией и другими странами возможные пути их использования, говорится в публикации.
Источники издания указывают, что французские чиновники обсуждали возможность предложить другим странам ЕС конфисковать активы РФ в случае, если Москва нарушит условия будущей мирной сделки с Украиной. Это должно стать частью гарантий безопасности для Киева после завершения войны.
Замороженные активы России в ЕС
В связи с военным вторжением РФ в Украину страны G7 заморозили активы Банка России на сумму около 300 млрд евро. Большая часть этой суммы - примерно 190 млрд евро - находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Менее значительные по объему активы РФ хранятся также во Франции, Великобритании, Японии, Швейцарии и США.
В настоящее время доход от этих средств - в основном наличные и государственные облигации - используется для погашения кредитов стран G7 Украине на сумму 50 млрд долларов, однако базовые активы не трогают, напоминает FT.
Украина, Польши и страны Балтии давно призывают забрать и базовые активы РФ, но ключевые страны ЕС, включая Германию, Францию и Бельгию, ранее отвергали конфискацию государственной собственности, опасаясь, что это создаст прецедент в международном праве.
Кроме того, Европейский центральный банк (ЕЦБ) полагает, что это может негативно отразиться на статусе евро как надежной валюты для хранения активов.
Конфискация госактивов и международное право
На прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон во время переговоров по Украине с президентом США Дональдом Трампом отметил, что немедленная конфискация активов „не являлась бы проявлением уважения к международном праву“. Однако эти средства могли бы стать „частью переговоров в конце войны“, указал он.
Что касается вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz), то он, как пишет FT со слов неназванного источника, дал понять, что допускает одобрение предложения, связанного с конфискацией замороженных активов РФ. Ожидается, что 5 марта, в преддверии чрезвычайного саммита ЕС, Мерц обсудит эту тему с действующим канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) для согласования позиций.
Россия считает использование своих замороженных активов воровством. Москва обещала странам ЕС „очень серьезные“ юридические последствия в случае передачи доходов от российских средств для помощи Украине.