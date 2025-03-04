FT: ФРГ и другие страны думают о конфискации активов РФ

По мере разработки планов по установлению перемирия в Украине крупнейшие европейские страны задумываются над возможностью конфисковать замороженные активы РФ на сумму более 200 млрд евро, сообщила газета Financial Timesв понедельник, 3 марта. В частности, Германия и Франция, которые долгое время выступали против полномасштабной конфискации российских активов, хранящихся в ЕС, обсуждают с Великобританией и другими странами возможные пути их использования, говорится в публикации.