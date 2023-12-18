FT: Евросоюз может лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить пакет помощи Украине

По словам собеседников издания, для этого может быть задействована 7-я статья Договора о ЕС, которая позволяет временно лишить страну права голоса за "серьезные и систематические" нарушения основополагающих принципов Евросоюза, в том числе принципа верховенства права. Брюссель уже много лет критикует Будапешт за антидемократические реформы, которые проводит правительство премьер-министра Виктора Орбана.
Как отмечет FT, любая из оставшихся 26 стран ЕС может заблокировать подобное решение, однако после недавних выборов в Польше, где на смену правопопулистскому "Праву и справедливости" пришла центристская коалиция во главе с Дональдом Туском, у Венгрии "не осталось гарантированного защитника".
Впрочем, источники газеты также рассказали об обеспокоенности, которую демонстрируют многие страны Евросоюза в отношении этого плана. В том числе поэтому приоритетом остаются переговоры с Орбаном и демонстрация ему "настоящей цены" изоляции внутри ЕС. Альтернативным вариантом собеседники FT называют выделение запланированной помощи по двусторонним соглашениям с Украиной, а не из европейского бюджета, однако такое развитие событий станет лишь "временным решением" и займет гораздо больше времени.
"Возможно, Венгрия создаст больше проблем. Возможно, Венгрия вынудит нас применить другие инструменты. Но в конечном итоге Венгрия не сможет помешать нам выделить деньги Украине", — заявил в разговоре с газетой неназванный высокопоставленный европейский чиновник.
На прошедшем на прошлой неделе саммите лидеров ЕС Орбан заблокировал выделение Украине макрофинансовой помощи в размере 50 млрд евро. Другие участники переговоров обещали, что найдут способ помочь Украине. Так, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар допустил, что оставшиеся 26 государств ЕС пропорционально распределят между собой обещанные Киеву деньги и выделят средства в рамках двусторонних соглашений. О стремлении сохранить намеченный план и найти компромисс к следующему саммиту говорили премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и канцлер ФРГ Олаф Шольц.