FT: Евросоюз может лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить пакет помощи Украине

По словам собеседников издания, для этого может быть задействована 7-я статья Договора о ЕС, которая позволяет временно лишить страну права голоса за "серьезные и систематические" нарушения основополагающих принципов Евросоюза, в том числе принципа верховенства права. Брюссель уже много лет критикует Будапешт за антидемократические реформы, которые проводит правительство премьер-министра Виктора Орбана.

Как отмечет FT, любая из оставшихся 26 стран ЕС может заблокировать подобное решение, однако после недавних выборов в Польше, где на смену правопопулистскому "Праву и справедливости" пришла центристская коалиция во главе с Дональдом Туском, у Венгрии "не осталось гарантированного защитника".