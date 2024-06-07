FT: Еврокомиссия готова начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

По словам собеседников издания Еврокомиссия объявит в пятницу, 7 июня, что Украина уже соответствует остававшимся невыполненными критериям в части антикоррупционных мер, ограничений на политическое лобби, правил декларирования имущества чиновников и защиты языков национальных меньшинств.
Венгрия, которая считается наиболее симпатизирующим России государством — членом ЕС, блокирует большинство решений Европейского союза по Украине. Будапешт, как ожидается, будет возражать против начала переговоров о вступления Киева в ЕС, в частности, ссылаясь на ситуацию с соблюдением прав венгерского этнического меньшинства на западе Украины.
„Комиссия хочет поскорее, уже в этом месяце, начать формальные переговоры с Киевом и Кишиневом, чтобы подать обеим странам позитивный сигнал относительно их надежд на вступление в ЕС“, - пишет FT.
Заявка Украины на вступление в ЕС была подана 28 февраля 2022 года, статусом кандидата она была наделена через четыре месяца – 23 июня.
Для начала переговоров о приеме в ЕС Украина должна выполнить семь условий, включая реформы Конституционного суда, снижение коррупции и защиту прав национальных меньшинств. По состоянию на август 2023 года, по данным украинского правительства, были выполнены только два из семи условий. Осенью прошлого года на вопрос журналиста Politico о том, как далеко уже зашло выполнение Украиной семи условий, европейский чиновник ответил, что имеющийся прогресс обнадеживает, и только одно из условий – относящееся к меньшинствам – похоже, остается „проблематичным“ на ближайшее время.
В то же время , как отмечает FT , Украина, заявившая о намерении вступить в ЕС вскоре после начала полномасштабного вторжения российских войск, пока очень быстро проходит необходимые для этого этапы.
Первый раунд переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС, по данным источников издания, может пройти уже 25 июня.
Само по себе начало переговоров не означает скорого приема в ЕС. Председатель Евросовета Шарль Мишель допустил, что Украина может стать членом ЕС к 2030 году, „если обе стороны выполнят домашние задания“.