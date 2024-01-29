FT: ЕС готов подорвать экономику Венгрии за вето на помощь Киеву

Министр венгерского правительства по делам Евросоюза Янош Бока комментируя ситуацию, заявил, что Венгрии ничего не известно о возможной финансовой угрозе со стороны властей ЕС, однако его страна "не уступит под давлением". По его словам, Будапешт направил в Брюссель новое предложение, в котором предварительно согласился на то, чтобы средства бюджета ЕС направили на помощь Украине, если Венгрии позволят изменить свое решение в будущем.