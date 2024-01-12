FT: ЕК готова уступить Венгрии для согласования помощи Киеву

В декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на пакет макрофинансовой помощи Украине. С тех пор Брюссель пытается найти способ снять эту блокаду. Один из вариантов - предоставить Будапешту возможность остановить выплаты из пакета макроэкономической помощи Украине "на полпути", в 2025 году, рассказали FT три источника, знакомых с обсуждениями.

Возможность провести новую оценку выплат Украине в 2025 году



Европейский Союз готов пересмотреть вопрос о выделении средств Украине в следующем году. При этом будет дана оценка, нуждается ли еще Киев в этой помощи и выполняет ли он условия для ее получения. Это позволило бы Венгрии наложить вето на продолжение выплат, следует из публикации. "Комиссия также готова проводить ежегодный аудит помощи и ввести положение об "экстренном торможении", согласно которому любая страна сможет вынести на обсуждение саммита лидеров ЕС серьезные опасения по поводу выплат Украине. Однако это не даст Венгрии дополнительной возможности наложить вето на финансирование", - говорится в статье.