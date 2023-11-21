FT: Чехия предложила ограничить передвижения российских дипломатов по ЕС

По информации FT, на прошлой неделе Чехия распространила среди стран ЕС документ, в котором предлагает обсудить эти ограничения в рамках 12-го пакета санкций против России.
Согласно предложению, российские дипломаты должны получать визы и виды на жительство, которые позволяют передвигаться только по территории страны пребывания, а не по всей шенгенской зоне. Чехия также предложила принимать от дипломатов из РФ при оформлении виз и ВНЖ только биометрические паспорта, которые сложнее подделать.
«На территорию Чехии приезжают агенты ГРУ и других служб. В шенгенской зоне очень сложно это контролировать», — сказал изданию европейский дипломат.
FT отмечает, что обсуждение предложения Чехии находится на ранней стадии. Издание предполагает, что из-за сложных юридических вопросов эта инициатива вряд ли появится в 12-м пакете санкций.
В апреле 2021 года Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге. Власти утверждали, что все они идентифицированы как сотрудники российских спецслужб. Решение было принято после того, как чешские власти объявили, что ГРУ причастно к взрывам на складах боеприпасов в населенном пункте Врбетице в Злинском крае на юго-востоке Чехии в 2014 году. В результате взрывов погибли два человека.
По данным FT, в 2022 году Чехия выслала из страны «более 70 россиян» в связи с войной в Украине и взрывах на складах боеприпасов. Был ли эти россияне сотрудниками российской дипмиссии, не уточняется.