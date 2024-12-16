FT: Асад в 2018-19 годах переправил в РФ две тонны наличных

Центральный банк Сирии с марта 2018-го по сентябрь 2019 года вывез в Россию на самолетах крупные партии долларов и евро, сообщила в воскресенье, 15 декабря, британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на данные российского таможенного агрегатора Import Genius.

По сведениям FT, в московский аэропорт Внуково были доставлены банкноты номиналом 100 долларов и 500 евро общим весом почти две тонны. Всего за указанный период из Сирии в Москву был осуществлен 21 рейс, в ходе которых в российскую столицу было перевезено более 250 млн долларов. Издание приводит данные о двух рейсах: в феврале 2019-го ЦБ Сирии направил в Москву около 20 млн евро, а в мае того же года - еще 10 млн долларов.