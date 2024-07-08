ФСБ заявила о попытке угнать бомбардировщик РФ в Украину

Угон вертолета Ми-8 в Украину

В августе 2023 года российский военный пилот Максим Кузьминов угнал в Украину вертолет Ми-8. Вместе с ним на борту находились второй плот и бортовой механик. Они отказались переходить на сторону Украины и были убиты, писали СМИ.

В октябре 2023 года на телеканале „Россия 1“ вышел сюжет, посвященный Кузьминову, где люди, представившиеся бойцами спецназа Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ) рассказали, что он „не доживет до суда“. В феврале 2024 года Кузьминов был найден мертвым в Испании.