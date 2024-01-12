Фронтмен Rammstein шокировал, сняв видео с изнасилованием

Тилль Линдеман стартовал свое сольное европейское турне в ноябре 2023 года с альбомом "Язык". Песня, к которой был снят музыкальный клип со сценой изнасилования, - это кавер Линдемана на известный хит 1990 года испанской группы "Héroes del Silencio". В тексте песни говориться о том, как легко можно стать марионеткой и попасть в ловушку, потеряв контроль над собственной жизнью. Любопытно, что 10 января музыкант опубликовал в своем Instagram стихотворение, строки которого многие также восприняли как "сведение счетов" с критиками музыканта. В нем есть примерно такие строки: "Гиены воют снаружи, / Но при всем уважении, вам это не удалось. / У меня все хорошо / Да / Двигаемся дальше".