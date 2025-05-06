Фридрих Мерц провалился на выборах канцлера ФРГ

Председателю Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриху Мерцу (Friedrich Merz) на выборах канцлера ФРГ во вторник, 6 мая, не удалось получить абсолютное большинство голосов депутатов германского бундестага: при минимально необходимых 316 он набрал лишь 310. Это первый подобный случай в истории ФРГ, подчеркивает агентство AFP.
307 депутатов высказались против кандидатуры Мерца, трое воздержались, один голос был признан недействительным. Всего проголосовал 621 из 630 парламентариев. У сформировавших правительственную коалицию блока ХДС/ХСС и СДПГ в сумме 328 мандатов в нынешнем созыве бундестага.
После первого тура выборов заседание бундестага было прервано для консультаций между парламентскими фракциями. Повторное голосование может состояться „в течение четырнадцати дней“, как предписано статьей 63-й Основного закона Германии. Если в этом случае Мерц не получит необходимые 316 голосов из 630, то при третьей попытке ему для избрания главой правительства будет достаточно простого большинства.
Кто такой Фридрих Мерц
Фридрих Мерц родился 11 ноября 1955 года. Он юрист по образованию. С 1998 по 2000-й, а также с 2002 по 2004 годы был заместителем главы фракции ХДС/ХСС в бундестаге. 30 октября 2018 года, после провальных для ХДС выборов в федеральных землях Бавария и Гессен Фридрих Мерц объявил о решении баллотироваться на пост председателя ХДС вместо Меркель. В январе 2022 года был избран председателем ХДС. В сентябре 2024 года был выдвинут от оппозиционного блока ХДС/ХСС кандидатом на пост канцлера ФРГ на выборах в бундестаг в 2025 году.