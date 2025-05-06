Фридрих Мерц провалился на выборах канцлера ФРГ

Фридрих Мерц родился 11 ноября 1955 года. Он юрист по образованию. С 1998 по 2000-й, а также с 2002 по 2004 годы был заместителем главы фракции ХДС/ХСС в бундестаге. 30 октября 2018 года, после провальных для ХДС выборов в федеральных землях Бавария и Гессен Фридрих Мерц объявил о решении баллотироваться на пост председателя ХДС вместо Меркель. В январе 2022 года был избран председателем ХДС. В сентябре 2024 года был выдвинут от оппозиционного блока ХДС/ХСС кандидатом на пост канцлера ФРГ на выборах в бундестаг в 2025 году.