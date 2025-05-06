Фридрих Мерц избран канцлером ФРГ со второй попытки

Однако социал-демократы заверили, что ответственность лежала не на них. „Мы предполагаем, что с нашей стороны было полное одобрение. Кроме того, никто не отсутствовал“, - заявил агентству Reuters источник, близкий к главе фракции СДПГ Ларсу Клингбайлю (Lars Klingbeil).

В партии „Союз 90/Зеленые “ заявляли о нежелании помогать Мерцу набрать достаточное количество голосов для избрания его канцлером. Сопредседательница фракции „зеленых“ в германском парламенте Катарина Дрёге (Katharina Dröge) называла „само собой разумеющим“, что ее фракция не может выразить свое доверие канцлеру, который, по ее словам, хочет повести Германию по неверному политическому пути. При этом Дрёге также высказывалась за скорейшее проведение второго тура.