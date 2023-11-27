ФРГ выделит 7 млн евро на восстановление кибуца в Израиле

Средства пойдут на восстановление культурного центра и центра для пожилых людей в кибуце. По словам президента ФРГ, в процессе должны участвовать и жители Германии, например, молодые люди, которые получают профобразование по рабочим специальностям.

"Беэри и многие другие кибуцы заслуживают того, чтобы быть не только частью истории Израиля, но прежде всего частью будущего Израиля", - подчеркнул Штайнмайер.

"Мы вернемся. Мы восстановим эти места. Они зацветут", - заявил на совместной конференции президент Израиля Ицхак Герцог.