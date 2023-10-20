ФРГ выделит 50 млн евро на гумпомощь в секторе Газа

В связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа Германия предоставит чрезвычайную помощь на сумму 50 млн евро. Об этом заявила в четверг, 19 октября, глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) во время совместного выступления со своим иорданским коллегой Айманом Сафади в Аммане. Эти деньги будут направлены на поддержку таких организаций, как Всемирная продовольственная программа ООН , ЮНИСЕФ и Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).

По словам Бербок, Германия концентрируется на том, чтобы обеспечить население продовольствием и улучшить доступ к здравоохранению. "Мы готовимся к тому, чтобы иметь возможность отправить медицинские бригады в Газу, а также создать возможность для лечения тяжелораненых детей", - добавила министр иностранных дел ФРГ. В свою очередь, Анналена Бербок похвалила власти Иордании за то, что они выделили 4,7 млн евро на помощь гражданскому населению в секторе Газа, и призвала другие страны Персидского залива последовать примеру королевства.