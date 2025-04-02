ФРГ развернула в Литве постоянную бригаду бундесвера

В Литве официально развернута на постоянной основе бригада вооруженных сил Германии для укрепления восточного фланга НАТО. Торжественная церемония введения 45-й танковой бригады в строй состоялась в Вильнюсе во вторник, 1 апреля. Планируется, что формирование из пяти тысяч военнослужащих должно обрести полную боеготовность до конца 2027 года, отмечает агентство dpa.
Это первая со времен Второй мировой войны постоянная дислокация немецких военных за рубежом, отмечает издание Politico.
„У нас есть четкая задача. Здесь, на восточном фланге НАТО, мы должны обеспечить защиту, свободу и безопасность наших литовских союзников“, - заявил командир 45-й танковой бригады бундесвера в Литве генерал Кристоф Хубер (Christoph Huber). Он подчеркнул, что развертывание подразделения в Литве обеспечивает защиту как территории НАТО, так и самой Германии.
„Крупнейшая военная инфраструктура в истории Литвы“
Основным местом дислокации бригады станет еще не построенный военный комплекс в Руднинкае в 30 километрах к югу от Вильнюса. До этого времени военные будут находиться на временных базах. Сейчас в Литве находятся только 150 военнослужащих бундесвера.
В августе 2024 году в литовском Минобороны заявили, что в Рудникае начинается строительство „крупнейшей военной инфраструктуры в истории Литвы“. Площадь военного городка составит 170 гектаров.
Как отмечает Politico, Литва, граничащая с Россией и Беларусью, считает военное присутствие Германии жизненно важным для своей национальной безопасности.
Писториус: Германия готова стать опорой сдерживания РФ в Европе
Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius), выступая с речью в парламенте Литвы в октябре 2024 года, выразил готовность вооруженных сил Германии стать главной опорой сдерживания агрессии России в Европе.
Писториус также заявил, что война в Украине для России - это только начало. „Россия пытается подорвать наше единство, Европейского Союза и НАТО, гибридными методами. Настоящий враг Путина - наш свободный и независимый, демократический образ жизни“, - подчеркнул он.