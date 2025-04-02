ФРГ развернула в Литве постоянную бригаду бундесвера

В Литве официально развернута на постоянной основе бригада вооруженных сил Германии для укрепления восточного фланга НАТО. Торжественная церемония введения 45-й танковой бригады в строй состоялась в Вильнюсе во вторник, 1 апреля. Планируется, что формирование из пяти тысяч военнослужащих должно обрести полную боеготовность до конца 2027 года, отмечает агентство dpa.

Это первая со времен Второй мировой войны постоянная дислокация немецких военных за рубежом, отмечает издание Politico.