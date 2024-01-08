ФРГ откажется от эмбарго на поставки Eurofighter Эр-Рияду

Заявления Анналены Бербок вызвали критику среди ее однопартийцев. "Это сообщение стало сюрпризом", - заявила еженедельнику Der Spiegel представитель партии "Союз-90"/"зеленые" по политике безопасности Сара Нанни (Sara Nanni). Она напомнила, что еще летом правительство ФРГ заверяло, что не будет поставлять Саудовской Аравии истребители Eurofighter.

Эти действия Саудовской Аравии демонстрируют ее "стремление к лучшему будущему региона", а также вносят вклад в безопасность Израиля и помогают сдержать угрозу разрастания конфликта, уверена глава немецкого внешнеполитического ведомства. По ее словам, Германия благодарна за это Эр-Рияду.

Бербок сослалась на конструктивную роль Саудовской Аравии в ходе продолжающегося уже три месяца кризиса на Ближнем Востоке после масштабной атаки палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль . Она подчеркнула, что Эр-Рияд неоднократно перехватывал ракеты, выпущенные по Израилю йеменскими хуситами, которые являются союзниками Ирана. "Не секрет, что саудовские ВВС при этом используют и Eurofighter", - добавила глава МИД ФРГ.

Депутат бундестага от партии "зеленых" Джамила Шефер (Jamila Schäfer) подчеркнула, что Эр-Рияд участвует в войне в Йемене, а также серьезным образом нарушает права человека. "Никто не может гарантировать, что это оружие не будет использовано для дальнейших операций, нарушающих международное право", - указала она.

Постави Eurofighter возможны только с согласия Берлина

Великобритания уже долгое время пытается получить согласие Германии на поставку Саудовской Аравии боевых самолетов Eurofighter, которые Лондон и Берлин производят совместно. Коалиционное правительство ФРГ до сих пор не соглашалось с такими планами.