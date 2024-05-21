ФРГ и США призвали не уравнивать премьер-министра Израиля с лидерами ХАМАС

Министерство иностранных дел Германии раскритиковало запрос главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана о выдаче ордеров на арест двух израильских чиновников и лидеров террористической организации ХАМАС. Одновременное требование ордеров на аресты премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, с одной стороны, и трех лидеров ХАМАС - с другой, "создало неверное впечатление эквивалентности", говорится в заявлении МИД ФРГ, опубликованном в понедельник, 20 мая.
В тексте подчеркивается, что ХАМАС устроил "варварскую резню" при нападении на Израиль 7 октября 2023 года, а израильское правительство "имеет право и обязанность защищать свой народ от этого". Суду предстоит оценить "очень разные случаи", отмечает внешнеполитическое ведомство. Между тем в заявлении говорится, что Германия "уважает независимость" суда в Гааге.
В США считают "позорным" требование прокурора МУС
С более резкой критикой запроса Карима Хана выступили официальные представители США. "Что бы ни подразумевал этот прокурор, между Израилем и ХАМАС нет никакого эквивалента. Мы всегда будем вместе с Израилем противостоять угрозам его безопасности", - говорится в заявлении президента Джо Байдена.
Ранее глава Госдепартамента Энтони Блинкен назвал требование прокурора "позорным", а член Конгресса США Майк Джонсон допустил введение санкций против МУС, если ордеры на арест израильских чиновников будут одобрены.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни также указал на "неприемлемость" приравнивания демократически избранного правительства Израиля с "террористической организацией, которая является причиной всего, что происходит на Ближнем Востоке".