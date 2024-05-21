ФРГ и США призвали не уравнивать премьер-министра Израиля с лидерами ХАМАС

Министерство иностранных дел Германии раскритиковало запрос главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана о выдаче ордеров на арест двух израильских чиновников и лидеров террористической организации ХАМАС. Одновременное требование ордеров на аресты премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, с одной стороны, и трех лидеров ХАМАС - с другой, "создало неверное впечатление эквивалентности", говорится в заявлении МИД ФРГ , опубликованном в понедельник, 20 мая.

В тексте подчеркивается, что ХАМАС устроил "варварскую резню" при нападении на Израиль 7 октября 2023 года, а израильское правительство "имеет право и обязанность защищать свой народ от этого". Суду предстоит оценить "очень разные случаи", отмечает внешнеполитическое ведомство. Между тем в заявлении говорится, что Германия "уважает независимость" суда в Гааге.