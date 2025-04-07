ФРГ: Будущий статус украинских беженцев обсудят на уровне ЕС

В Германии на фоне переговоров США о прекращении огня в войне России против Украины считают, что его последствия для статуса украинских беженцев будут обсуждаться на уровне Европейского Союза. „К сожалению, мы еще довольно далеки от этого“ (прекращения огня. - Ред.), - посетовал представитель МВД ФРГ Максимилиан Каль (Maximillian Kall) в понедельник, 7 апреля, отвечая на вопрос DW, сохранится ли директива ЕС о статусе украинцев в случае прекращения огня. „В таком случае это будет обсуждаться на уровне министров внутренних дел ЕС - какая ситуация наступит, какие возможности для возвращения, как быстро это возможно, - сказал Каль. – И это зависит от того, чтобы больше не было угрозы для жизни и здоровья людей от этой войны. Это первоочередное условие“.