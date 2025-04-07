ФРГ: Будущий статус украинских беженцев обсудят на уровне ЕС

В Германии на фоне переговоров США о прекращении огня в войне России против Украины считают, что его последствия для статуса украинских беженцев будут обсуждаться на уровне Европейского Союза. „К сожалению, мы еще довольно далеки от этого“ (прекращения огня. - Ред.), - посетовал представитель МВД ФРГ Максимилиан Каль (Maximillian Kall) в понедельник, 7 апреля, отвечая на вопрос DW, сохранится ли директива ЕС о статусе украинцев в случае прекращения огня. „В таком случае это будет обсуждаться на уровне министров внутренних дел ЕС - какая ситуация наступит, какие возможности для возвращения, как быстро это возможно, - сказал Каль. – И это зависит от того, чтобы больше не было угрозы для жизни и здоровья людей от этой войны. Это первоочередное условие“.
„Статус беженцев из Украины остается в силе“, а министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) „всегда четко говорила, что мы будем предоставлять защиту бежавшим из Украины столько, сколько будет продолжаться эта ужасная агрессивная война, которую ведет Россия“, добавил представитель МВД Германии.
В свою очередь представитель министерства иностранных дел ФРГ Кристиан Вагнер (Christian Wagner) назвал вопрос о статусе украинских беженцев в ЕС в случае прекращения огня „весьма гипотетическим“. Он отметил, что Германия поддерживает переговоры, которые ведут США, и что тема переговоров обсуждалась на недавней встрече министров иностранных дел НАТО. „Хорошо, что переговоры ведутся. Мы, как и украинцы, прежде всего хотим мира. Но понятно также, что для этого есть определенные параметры. Первое - чтобы не принимались решения через головы украинцев, у них есть важное право голоса на этих переговорах“, - подчеркнул Вагнер. По его словам, Германия согласовывает этот вопрос „с украинским правительством и американскими партнерами“.
В ЕС обсуждают статус украинцев после марта 2026 года
По данным Брюсселя, в странах ЕС на данный момент зарегистрированы 4,2 млн украинских граждан, бежавших от войны. Им предоставлена временная защита с правом на работу согласно директиве, действие которой продлено до 4 марта 2026 года. В Германии по состоянию на февраль 2025 года проживали более 1,2 млн беженцев из Украины. В случае перемирия вопрос об их статусе будет, скорее всего, решать новое правительство, переговоры о создании которого ведут консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).
Как сообщает украинское издание „Европейская правда“, на брифинге 7 апреля представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт сказал, что решение о будущем статусе украинских беженцев на данный момент не принято. По его словам, обсуждаются разные варианты. Ранее это же издание со ссылкой на публикацию портала Euractiv сообщило, что в ЕС пока „нет плана“ для статуса украинских беженцев после прекращения огня.