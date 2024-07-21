ФРГ: автор книг о Путине исключен из объединения журналистов

Немецкое объединение журналистов Netzwerk Recherche исключило из своих рядов режиссера-документалиста и писателя Хуберта Зайпеля (Hubert Seipel), автора документального фильма и двух книг о президенте России Владимире Путине. „Своим поведением Хуберт Зайпель нарушил основные правила независимой журналистики и нанес огромный ущерб авторитету нашей профессии“, - заявил председатель ассоциации Даниэль Дреппер (Daniel Drepper) в субботу, 20 июля. Участники собрания приняли решение единогласно, добавил он.