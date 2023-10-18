Франкфуртская книжная ярмарка открылась со скандалом

По мнению словенского философа, террористические атаки являются ужасным преступлением, и Израиль имеет полное право защитить себя. Но чтобы понять, что там происходит, нужно также взглянуть на прошлое палестинцев. Не может быть мира на Ближнем Востоке без решения палестинского вопроса, подчеркнул он.

Во время выступления словенского философа некоторые гости в знак протеста покинули зал. Уполномоченный правительства федеральной земли Гессен по борьбе с антисемитизмом Уве Беккер (Uwe Becker) попытался вступить в спор с Жижеком - сначала с места в зале, а потом с трибуны. Беккер обвинил Жижека в попытке релятивизировать преступления террористической организации ХАМАС. Жижек категорически отрицал такие обвинения, настаивая на том, что без решения палестинского вопроса на Ближнем Востоке не может быть мира.

Выступление словенского философа Славоя Жижека во вторник, 17 октября, на церемонии открытия Франкфуртской книжной ярмарки вызвало переполох и недоумение среди присутствующих гостей. Философ Жижек осудил террористическую атаку ХАМАСа на израильское население. Однако в своем выступлении подчеркнул, что "нужно также прислушиваться к палестинцам и учитывать их прошлое, если хочешь понять конфликт".

Словенский философ Жижек, который является постоянным автором публикаций в немецкой газете WELT, упрекнул Уполномоченного правительства федеральной земли Гессен по борьбе с антисемитизмом в том, что он "не рассматривает вещи в перспективе".

В тот же день политик Беккер в интервью немецкому агентству dpa, заявил, что "и у свободы слова есть предел, если эта свобода рассматривает вещи в контексте, который упрощает и приравнивает их там, где их невозможно приравнять".

"Франкфуртская книжная ярмарка - место для свободы слова"



Немецкие СМИ, включая газету WELT, пишут о том, что еще до своего выступления философ Славой Жижек раскритиковал "запрет на анализ" по этой теме. Жижек посетовал на то, что все его предыдущие ораторы говорили об Израиле, но никто не говорил о палестинцах. Он также считает "скандальным" отмену церемонии награждения на книжной ярмарке палестинской писательницы Адании Шибли за ее роман "Незначительная деталь".