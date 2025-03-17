Французский евродепутат потребовал от США вернуть статую Свободы

В связи с этим евродепутат призвал США вернуть статую Свободы. „Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете“, - констатировал он, обращаясь к американцам.

В своей речи активно поддерживающий Украину Глюксманн осудил Вашингтон за сближение с Москвой. По его словам, США „решили встать на сторону тиранов“. Кроме того, французский политик раскритиковал администрацию Дональда Трампа за увольнение ученых, настаивавших на своей научной свободе.

Депутат Европарламента Рафаэль Глюксман потребовал от властей США вернуть Франции статую Свободы. Текущая администрация и президент США показывают своими решениями, что ценности свободы им не близки, следует из речи Глюксмана перед участниками левоцентристской партии Place publique. Выдержки из выступления политика в воскресенье, 17 марта, привело агентство AFP .

Статуя Свободы была создана во Франции под руководством скульптора Огюста Бартольди. Она стала подарком США от Франции в честь столетия Войны за независимость США, в которой французы поддержали американцев.

Медная статуя высотой 46 метров была открыта в 1886 году на Острове Свободы в Нью-Йорке. Для миллионов иммигрантов, которые когда-то ожидали разрешения на въезд в США на соседнем острове Эллис-Айленд, она символизировала надежду на лучшую жизнь, отмечает AFP.

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О серьезности воззвания Глюксмана говорить не приходится, однако оно во многом соответствует популистской политике самого Дональда Трампа.