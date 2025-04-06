Французские ультраправые протестуют против приговора Марин Ле Пен

Сама Ле Пен заявила, что будет мирно бороться за отмену этого запрета и черпать вдохновение в деятельности Мартина Лютера Кинга-младшего.

„Наша борьба будет мирной, демократической. Мы будем брать пример с Мартина Лютера Кинга, который защищал гражданские права“, — сказала ранее она в видеообращении к правой партии итальянского вице-премьера Маттео Сальвини „Лига“, проводившей встречу во Флоренции.

Приговор Ле Пен ошеломил политический истеблишмент Франции, и даже некоторые из ее самых непримиримых противников заявили, что лидеру ультраправых должно быть позволено участвовать в выборах 2027 года. Ле Пен подала апелляцию на решение суда.