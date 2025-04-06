Французские ультраправые протестуют против приговора Марин Ле Пен

Сама Ле Пен заявила, что будет мирно бороться за отмену этого запрета и черпать вдохновение в деятельности Мартина Лютера Кинга-младшего.
„Наша борьба будет мирной, демократической. Мы будем брать пример с Мартина Лютера Кинга, который защищал гражданские права“, — сказала ранее она в видеообращении к правой партии итальянского вице-премьера Маттео Сальвини „Лига“, проводившей встречу во Флоренции.
Приговор Ле Пен ошеломил политический истеблишмент Франции, и даже некоторые из ее самых непримиримых противников заявили, что лидеру ультраправых должно быть позволено участвовать в выборах 2027 года. Ле Пен подала апелляцию на решение суда.
Во время демонстрации в центре Парижа Ле Пен назвала приговор политическим решением. „Я не знаю, что такое сдаваться, — заявила политик. — Я не знаю, что такое капитуляция. Мы продолжим бороться“.
„То, что должно было быть просто административным урегулированием в рамках Европейского парламента, превратилось в очень суровый приговор“, — сказала Ле Пен, добавив, что уверена в собственной правоте.
При этом, Ле Пен, как и выступавший до нее глава „Национального объединения“ Жордан Барделла, осудила угрозы насилия, которые получал судья, вынесший приговор.
По данным полиции, днем в воскресенье у площади Инвалидов должны были собраться от 5 до 8 тысяч человек. Организаторы оценили число участников акции в 15 тыс.
Французские СМИ отмечают, что протест „Национального объединения“ проходит мирно. По данным France24, всех его участников перед входом на площадь обыскивали, причем не полиция, а служба безопасности „Национального объединения“.
У митингующих в руках однотипные плакаты „Поддержим Марин Ле Пен“ и „Ле Пен — в президенты“ — самодельных картонных плакатов не видно, и по всей видимости, организаторы протеста приложили все усилия, чтобы он воспринимался как митинг в поддержку Ле Пен, а не против юридической системы Франции.
Одновременно в столице проходят и митинги противников Ле Пен.
Центристская партия „Возрождение“ проводит демонстрацию в Сен-Дени, недалеко от Парижа. На ней бывший премьер-министр Габриэль Атталь обвинил ультраправых в „атаке на наших судей, на наши институты“ и предупредил об „экзистенциальной угрозе для верховенства закона“.
А на площади Республики проходит митинг левых, в том числе членов леворадикальной партии „Франция непокоренная“. Координатор партии Мануэль Бомпар заявил, что ультраправые показали свое истинное лицо после многолетних попыток стать мейнстримом.
„Национальное объединение“ заявило, что после приговора Ле Пен в партию вступили тысячи новых членов — хотя проверить эти утверждения пока не удалось.
По опросам, если Ле Пен позволят участвовать в выборах, она легко победит в первом из двух туров голосования: согласно данным опроса компании Elabe по заказу вещательной компании BFMTV, опубликованному в субботу, Ле Пен может получить от 32% до 36% голосов, опережая бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа, набравшего от 20,5% до 24% голосов.
Сама Ле Пен назвала сегодняшний митинг „стартовым выстрелом“ президентской кампании.
Приговор Ле Пен: запрет баллотироваться, браслет и штраф
В минувший понедельник суд признал Марин Ле Пен виновной в злоупотреблении средствами Европейского союза и запретил ей баллотироваться на выборах в органы власти в течение пяти лет.
Суд также приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы: два из них — условно, еще два она будет обязана носить электронный браслет. Кроме того, ей придется заплатить штраф в 100 тыс. евро.
Ее сторонники назвали это решение политически мотивированным, но президент страны Эммануэль Макрон настаивает на том, что французская судебная система независима.
Президент США Дональд Трамп назвал приговор „охотой на ведьм“, которую ведут „европейские левые, использующие юридическую войну, чтобы заглушить свободу слова и подвергнуть цензуре своих политических оппонентов“.
Правда, поддержка американского президента для Ле Пен — палка о двух концах: во Франции Трампа недолюбливают, и развязанная им на днях тарифная война, в том числе и против Европы, популярности ему не прибавила.
Премьер-министр Франсуа Байру в интервью газете Parisien, опубликованном в субботу, назвал ремарку Трампа „вмешательством“ в дела Франции и добавил, что устраивать демонстрацию против решения суда „нецелесообразно и нежелательно“, заявив, что французские институты позволяют „разделять власти и защищать правосудие“.
„Национальному объединению“ вообще приходится соблюдать осторожность, считает корреспондент Би-би-си Хью Скофилд: если она слишком резко выступит против системы правосудия, то рискует оттолкнуть от себя некоторых потенциальных сторонников.
Что будет с поддержкой партии Ле Пен
Как отмечает АР, приговор Ле Пен вызвал оживление на политической сцене Франции.
Председатель „Национального объединения“ Жордан Барделла заявил, что решение суда только усилит поддержку партии. Он назвал митинг „мобилизацией не против, а в поддержку французской демократии“.
В субботу сторонники „Национального объединения“ собрались в Марселе, но масштабного митинга не получилось — пришли лишь около 500 человек.
Как отмечают аналитики, решение суда может перечеркнуть годы работы Ле Пен над тем, чтобы вывести крайне правый „Народный фронт“ ее отца, Жан-Мари Ле Пена, с политической окраины и сделать его мейнстримовой партией, за которую могут голосовать не только ультраправые маргиналы.
В интервью телеканалу TF1 после вынесения приговора Марин Ле Пен заявила, что считает себя невиновной и сравнила себя с Алексеем Навальным, умершим в тюрьме в 2024 году, что левая французская газета Liberation назвала „крайне непристойным“.
При этом сейчас „Национальное объединение“ — крупнейшая партия во французском парламенте, и она может сильно осложнить жизнь Байру, у которого нет большинства в нижней палате: его предшественник Мишель Барнье лишился поста после голосования, поддержанного партией Ле Пен (хотя и не только ей одной).
Для самой Марин Ле Пен шансы участвовать в выборах еще не потеряны окончательно: парижский апелляционный суд заявил, что рассмотрит ее дело в сроки, которые потенциально могут позволить ей баллотироваться, если приговор будет отменен или изменен.